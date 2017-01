HC Leipzig im EHF-Pokal erneut chancenlos

erschienen am 28.01.2017



Leipzig (dpa) - Die Handball-Frauen des Bundesligisten HC Leipzig haben auch ihr viertes Spiel in der Gruppenphase des EHF-Pokals deutlich verloren. Am Samstag unterlag das Team von Trainer Norman Rentsch dem russischen Team Kuban Krasnodar mit 27:33 (12:19). Der von Verletzungen gebeutelte Gastgeber trat erneut ohne seine Nationalspielerinnen an. Nele Reimer und Tamara Bösch erzielten vor 897 Zuschauern in der heimischen Arena mit je sechs Toren die meisten Treffer für den HCL.

Die Leipzigerinnen stehen damit nach vier von sechs Spieltagen ohne Punktgewinn auf dem letzten Platz der Gruppe B. Die Chance auf das Erreichen der nächsten Runde sinkt damit fast auf Null. Die beiden Gruppen-Ersten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Europapokals.

Beim 1:0 erzielte der HCL die erste und einzige Führung in der Partie. Auch die frühe Auszeit beim 1:4-Rückstand brachte das Rentsch-Team nicht die Spur. Vor allem in der Abwehr bekam der Gastgeber keinen Zugriff. Näher als auf fünf Treffer kamen die jungen Leipzigerinnen auch im zweiten Durchgang nicht mehr heran, bewiesen aber trotz eines zwischenzeitlichen Zehn-Tore-Rückstands Charakter.