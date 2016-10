HC Leipzig startet mit Niederlage in die Champions League

erschienen am 15.10.2016



Atsrakhan (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben ihr erstes Spiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Das Team von Trainer Norman Rentsch unterlag am Samstag dem russischen Meister Astrakhanochka Astrakhan in einer umk√§mpften Partie mit 24:27 (9:13). Erfolgreichste Leipziger Torsch√ľtzin war Kapit√§n Karolina Kudlacz-Gloc mit sieben Toren. Beim Gastgeber gl√§nzte Karina Sisenowa mit ebenfalls sieben Treffern.

Leipzig erwischte einen schlechten Start und lag nach zehn Minuten mit 2:4 zur√ľck. Dank einer guten Abwehrleistung k√§mpfte sich der HCL heran und ging mehrfach mit einem Treffer in F√ľhrung. Doch in der letzten vier Minuten vor dem Pausenpfiff kassierten die G√§ste unn√∂tig viele Gegentore. Aus einer 9:8-F√ľhrung wurde ein 9:13-R√ľckstand. Zudem knallte Torh√ľterin Katja Kramarczyk bei einer Rettungsaktion mit dem Kopf an den Pfosten.

Die Nationalkeeperin konnte in Halbzeit zwei aber weiter spielen. Ihr Team k√§mpfte sich noch einmal auf 12:14 heran. Dann nutzte der russische Meister zwei leichte Abspielfehler sowie zwei Konter eiskalt und zog bis zur 40. Minute auf sechs Tore davon. Die Chancenverwertung blieb das gr√∂√üte Problem des HCL, der immer wieder an Astrakhans Torh√ľterin scheiterte. Trotzdem wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Anne Hubinger zwei Minuten vor dem Ende zum 23:25-Anschluss traf. Erneut scheiterten die Leipzigerinnen dann aber an ihren Nerven beim Abschluss.