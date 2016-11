HC Leipzig vergibt in Dortmund in der Schlussphase den Sieg

erschienen am 09.11.2016



Dortmund (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben am 7. Bundesliga-Spieltag ihren schon sicher geglaubten fünften Saisonsieg noch aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Norman Rentsch holte trotz zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Führung am Mittwochabend vor 500 Zuschauern bei Borussia Dortmund nur ein 22:22 (14:10). «Wenn man in der zweiten Halbzeit nur acht Tore wirft, ist das nicht gut genug. Der Punktverlust tut weh», sagte Rentsch. Erfolgreichste Leipziger Werferin war Anne Hubinger mit zehn Treffern. Beim BVB glänzte die ehemalige HCL-Kreisläuferin Anne Müller mit sieben Toren.