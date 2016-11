HC Leipzig verliert 22:45 gegen Skopje

erschienen am 19.11.2016



Skopje (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben auch ihre letzte Chance in der Champions League vertan. Gegen den mazedonischen Meister Varadar Skopje unterlag das ersatzgeschwächte Team von Trainer Norman Rentsch am Samstag mit 22:45 (9:22), nachdem auch das Hinspiel in Skopje klar mit 24:41 verloren ging. Nur bei einem Sieg gegen Skopje hätten der deutsche Pokalsieger bei einem gleichzeitigen Patzer des russischen Meisters Astrachan noch die Chance auf den dritten Platz in Gruppe B gehabt.

Gegen den Vorjahresdritten der Königsklasse startete der HCL, der nach dem Verletzungs-Aus von Shenja Minewskaja (Mittelhandbruch) kurzfristig auch noch auf Nationalspielerin Saskia Lang (Magen-Darm-Infekt) verzichten musste, furios. Vor allem die erst 16-jährige Emely Theilig sorgte mit gleich zwei Treffern zur 4:2-Führung nach sechs Minuten. Doch Skopje kam dann besser in Fahrt, glich nach neun Minuten aus und zog innerhalb von acht Minuten auf 10:6 davon. In der 26. Minute waren die Gäste schon auf 18:9 davon gezogen. Nach dem Wechsel erhöhte Skopje die Führung deutlich. Erfolgreichste Leipzigerinnen waren Julia Weise und Nele Reimer mit je fünf Treffern, bei Skopje traf Alexandra Lacrabere (10) am besten.