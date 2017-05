Hacker-Attacke lässt Anzeigen am Leipziger Bahnhof ausfallen

Wie wurde Hannover 96 Deutscher Meister?

Tomicek

Kürzlich war die Elf von Hannover 96 zu Gast bei Erzgebirge Aue und spielte dort 2:2. Der Klub ist einer von vielen ohne große Schlagzeilen oder Skandale, aber aus meiner Kinderzeit erinnere ich mich an ein Endspiel in den 30er-Jahren gegen Schalke 04, das trotz Verlängerung unentschieden endete und wiederholt werden musste. Am Ende siegte Hannover. Wann war das genau, worum ging es, und wie war die Torfolge? (Diese Frage hat Rolf Schwotzer aus Chemnitz gestellt.)