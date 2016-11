Haftbefehl gegen Mann ohne Fahrschein vollstreckt

erschienen am 04.11.2016



Halle (dpa) - Einen Zufallsfund haben Bundespolizisten bei zwei Männern gemacht, die ohne gültige Fahrkarte in einer S-Bahn zwischen Leipzig und Halle unterwegs waren. Gegen einen der beiden lag ein Haftbefehl vor, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der 29-Jährige kam in eine Entziehungsanstalt. Die Beamten nahmen das Duo am Donnerstagabend am Hauptbahnhof in Halle in Empfang. Bei der anschließenden Überprüfung fanden sie drei kleine Tütchen mit Drogen und mehrere Guthaben-Telefonkarten, die möglicherweise gestohlen waren. Der zweite der beiden Männer - 28 Jahre alt - war bereits zuvor durch Diebstähle aufgefallen.