Handwerksbetriebe haben Nachholbedarf bei Digitalisierung

erschienen am 19.05.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Die Handwerksbetriebe in Südwestsachsen haben großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Wie die Handwerkskammer Chemnitz am Freitag mitteilte, sieht mit 18 Prozent nicht einmal jeder fünfte Betriebsinhaber in ihr eine Chance. Das habe eine Umfrage unter 942 Handwerksbetrieben in der Stadt Chemnitz, dem Erzgebirgskreis, dem Vogtlandkreis sowie den Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen ergeben.

Für 5,9 Prozent der Befragten ist die Digitalisierung gar ein Risiko, während rund ein Drittel weder Chance noch Risiko darin erkennen können. «Die Befragung zeigt uns, dass wir den Nutzen der Digitalisierung für das Handwerk noch besser vermitteln müssen», sagte Kammer-Präsident Frank Wagner.