Handwerkskammer: Präsident für vierte Amtszeit gewählt

erschienen am 24.11.2016



Halle (dpa/sa) - Der Schornsteinfegermeister Thomas Keindorf ist am Donnerstag in seinem Amt als Präsident der Handwerkskammer Halle bestätigt worden. Für den 58-Jährigen ist das die vierte Amtszeit, wie die Handwerkskammer mitteilte. Die Legislaturperiode geht bis 2021. Nach seiner Wiederwahl forderte Keindorf bessere Rahmenbedingungen für das Handwerk. Eines des größten Wirtschaftshemmnisse sei die Schwarzarbeit. Er sprach sich dafür aus, im Land eine zentrale Stelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit einzurichten.