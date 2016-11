Handwerkstag gibt Auskunft über aktuelle Stimmung

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Handwerkstag beschäftigt sich heute mit den Auswirkungen der aktuellen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auf hiesige Betriebe. So zeige sich etwa, dass staatliche Förderprogramme in Zeiten der Null-Zins-Politik nicht mehr greifen würden, hieß es im Vorfeld.

Zudem stellt der Handwerkstag die Ergebnisse der Herbstbefragung vor. In Sachsen gibt es den Angaben zufolge immer weniger Handwerksbetriebe. Im ersten Halbjahr 2016 sank ihre Zahl um 642 auf 57 657. Die Zahl der Beschäftigten blieb indes mit rund 320 000 in den vergangenen Jahren relativ konstant.