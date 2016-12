Harig will weiter auch mit NPD über Flüchtlinge sprechen

erschienen am 15.12.2016



Bautzen (dpa/sn) - Drei Monate nach den Krawallen von Rechtsradikalen und jungen Flüchtlingen in Bautzen hat Landrat Michael Harig (CDU) mit einem NPD-Funktionär über die Situation in der Stadt gesprochen. Das Treffen mit Marco Wruck, dem Kreisvorsitzenden der rechtsextremen Partei, sei am Donnerstag «in einer vernünftigen und sachlichen Atmosphäre verlaufen», teilte er im Anschluss mit. Zugleich signalisierte er weitere Dialogbereitschaft. Harig war für das Treffen heftig kritisiert worden. Auch mit Blick auf den NPD-Verbotsantrag forderte Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke die sächsische CDU auf, zu klären, «was sie unter Demokratie-Dialog versteht».

Er habe die Verpflichtung betont, Menschen aus Kriegsgebieten zu helfen, «und dass ich als bekennender Christ auch dazu stehe», sagte Harig. Wruck habe geäußert, dass auch er an Ruhe und Normalisierung interessiert sei. «Im Ergebnis des Gespräches ist mir deutlich geworden, dass es notwendig ist, weitere Gespräche zu führen», sagte Harig. «Aus diesen Gesprächen sollte niemand ausgeschlossen werden, der gesprächsbereit ist. Das betrifft alle zugelassenen demokratischen Parteien, Vereinigungen und Bündnisse.»

Er habe den Rechtsextremen auch darum «gebeten und aufgefordert, seinen Einfluss dahingehend geltend zu machen, der Verrohung in den sozialen Netzwerken keinen Vorschub zu leisten», sagte der CDU-Politiker.