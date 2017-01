Hasenhüttl erkältet: Assistenten bereiten RB auf Spiel vor

erschienen am 31.01.2017



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Vorbereitung auf das Top-Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30/Sky) ohne seinen Trainer Ralph Hasenhüttl aufgenommen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, laboriert der Coach des Tabellenzweiten an einer Erkältung. Das Training übernahmen Co-Trainer Zsolt Löw, Torwarttrainer Frederik Gössling sowie die Athletik-Coachs Niklas Dietrich und Kai Kraft.