Hauptbahnhof Halle geht wieder ans Netz: Merseburg gesperrt

erschienen am 13.05.2017



Halle/Leipzig (dpa/sa) - Nach zwei Tagen Vollsperrung geht der Hauptbahnhof Halle am heute morgen wieder ans Netz. Von 04.00 Uhr morgens an sollen Nah- und Fernzüge wieder regulär den Verkehrsknoten anfahren. Zeitgleich sperrt die Deutsche Bahn für 48 Stunden den Bahnhof Merseburg. Reisende müssen hier bis Montagmorgen mit Umleitungen, längeren Fahrzeiten und Ersatzverkehr rechnen.

Anlass in beiden Fällen sind weitere Vorbereitungen für die Einbindung der Hochgeschwindigkeitsstrecke München-Berlin, die von Dezember an vollständig befahrbar sein soll. In Halle wurden unter anderem ein Stellwerk abgerissen und neue Gleise angeschlossen.

Die Deutsche Bahn modernisiert den Hauptbahnhof für rund 700 Millionen Euro komplett. Seit zwei Jahren wird die Ostseite modernisiert. Nur die Hälfte der Gleise steht zur Verfügung. Im Winter soll die Westseite umgebaut werden.

Um den Betrieb zwischen den Bahnhofsseiten zu wechseln, ist im Herbst die nächste Vollsperrung geplant: Vom 22. bis 30. November wird der Verkehrsknoten für acht Tage still gelegt. Das sei schmerzlich und verlange den Reisenden viel ab, sagte ein Bahnsprecher. Da die neue Technik an der Ostseite jedoch komplett geprüft, abgenommen und in das Netz eingebunden werden müsse, sei das nötig.