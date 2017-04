Hauptzeugen aus «Sachsensumpf»-Affäre jetzt Angeklagte

erschienen am 27.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die beiden Hauptzeugen aus der «Sachsensumpf»- Affäre müssen sich vor Gericht verantworten. Die Juristin Simone H. wird unter anderem der Verfolgung Unschuldiger beschuldigt, der Kriminalist Georg W. der Beihilfe zu dieser Tat. S. soll in ihrem früheren Amt als Chefin des Referates «Organisierte Kriminalität» (OK) beim Verfassungsschutz Erkenntnisse zu kriminellen Netzwerken formuliert haben, obwohl die Beschuldigungen vor allem aus Gerüchten stammten. Der «Sachsensumpf» sorgte 2007 für Schlagzeilen. Juristen und Polizisten sollten in OK-Netzwerke verstrickt gewesen sein. Der Fall wurde zu den Akten gelegt. Der Prozess beginnt am 2. Mai.