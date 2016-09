HausÃ¤rzte gesucht: 200 Stellen auf dem Land unbesetzt

Hausärzte gesucht: 200 Stellen auf dem Land unbesetzt

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen bleiben vor allem Hausarzt-Stellen auf dem Land unbesetzt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen waren zum 1. Juli 226 Stellen frei - davon gut 200 in Gegenden außerhalb der Ballungszentren Dresden, Leipzig und Chemnitz. Die Versorgung sei zunehmend kritisch, hieß es. Den Angaben zufolge sind von den rund 2600 praktizierenden Hausärzten im Sachsen 680 älter als 60 Jahre, 340 sogar älter als 65 Jahre. Damit seien insgesamt 40 Prozent der Hausärzte nahe dem Rentenalter. «Viele zögern den Zeitpunkt noch hinaus, oftmals weil die Praxisnachfolge und Versorgung der eigenen Patienten nicht abgesichert ist», so ein KV-Sprecher.