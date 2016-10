Hausgemachte Probleme

Parlamentsausschüsse in Dresden und Berlin deuten den Fall al-Bakr: Sie kommen zu sehr unterschiedlichen Schlüssen.

Von Uwe Kuhr und Alessandro Peduto

erschienen am 19.10.2016



Dresden/Berlin. Sachsen hat mit den Pannen im Fall des syrischen Terrorverdächtigen Dschabir al-Bakr und seinem Suizid in der Justizvollzugsanstalt Leipzig nicht allein ein Problem. Das wurde am Mittwoch in einer sechsstündigen gemeinsamen Anhörung von Innen- und Rechtsausschuss des Sächsischen Landtags vom Vorabend in Dresden klar. Auf einer Pressekonferenz wurde fraktionsübergreifend deutlich, dass weder Sachsen noch andere Bundesländer derzeit über schlüssige und aufeinander abgestimmte Einsatz- und Handlungskonzepte für Terrorsituationen und Terrorverdächtige verfügten.

Das führte zu erheblichen Koordinierungsproblemen bei den Einsatzkräften der Polizei, sagten die Ausschussvorsitzenden Mario Pecher (SPD) und Klaus Bartl (Linke). Die Pannen seien "Ausdruck der personell kaputt gesparten Polizei und des Strafvollzugs", so Bartl. Daran scheiterte offenbar der erste Versuch, al-Bakr in Chemnitz zu verhaften, der Verdächtige konnte fliehen. Auch im Strafvollzug sei deutlich geworden, dass es "bei weitem" noch nicht "die Formate" gebe, um angesichts verstärkter Migration "den neuen Anforderungen gerecht zu werden", sagte Bartl. Bei der Anhörung gaben auch Vertreter der Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und des Bundesverfassungsschutzes Auskunft.

Zu knappes und ungenügend vorbereitetes Fachpersonal hätte dann in der JVA Leipzig zu einer Reihe von Fehleinschätzungen geführt. Dabei wurde laut, dass es bisher in den über 300 Haftanstalten, die in der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug zusammenarbeiten, keine Verständigung über den Umgang mit Terrorverdächtigen gegeben habe. SPD-Mann und Jurist Harald Baumann-Hasske bestätigte, dass al-Bakr "wie ein üblicher Gefangener" eingeliefert worden sei. Zudem sei seine Suizidgefährdung unterschätzt worden.

Die Einweisung erfolgte dem Vernehmen nach per Email an vier Justizvollzugsanstalten in Sachsen mit Untersuchungshaftabteilungen für Männer. Die Mail beinhaltete lediglich die Information, dass zu einer unbestimmten Zeit ein Terrorverdächtiger eingeliefert werden könnte. Die Wahl fiel auf Leipzig, wo am 10. Oktober, um 15.35 Uhr, plötzlich die Polizei vor dem Anstaltstor stand. Die Anstaltsleitung sei zu der Zeit der Annahme gewesen, dass der "Kelch an ihr vorbeigegangen ist", hieß es. AfD-Vertreter zeigten sich über die Anhörung positiv überrascht und ließen ihre Absicht fallen, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Für die Grünen blieben dagegen viele Frageunbeantwortet, die auf einer weiteren Ausschussberatungen in der nächsten Woche zur Sprache kommen sollen.

Unterdessen haben sich am Mittwoch auch die Innen- und Rechtsausschüsse des Bundestages in Berlin mit dem Fall al-Bakr beschäftigt. Armin Schuster, Obmann der Union im Innenausschuss, ist an diesem Tag der einzige, der auch außerhalb Sachsens Verfehlungen im Zusammenhang mit der Festnahme und Inhaftierung des Terrorverdächtigen sieht. "Ich bin der Überzeugung, dass der Generalbundesanwalt früher eine Zuständigkeit hätte erkennen müssen", sagte Schuster im Anschluss. Dort hatte Generalbundesanwalt Peter Frank Auskunft über den Fall gegeben.

Schuster fährt fort, die besondere Bedeutung des Falls al-Bakr habe sich vor dem 9. Oktober abgezeichnet. "Es war schon absehbar, dass es sich um einen Anschlag mit einer Sprengstoffweste handeln könnte", kritisiert Schuster. Bei der Bewertung des Polizeieinsatzes in Chemnitz und der Behandlung des Falls in der JVA Leipzig sieht Schuster die Fehler hingegen eindeutig in Sachsen. Damit reiht er sich ein in die sehr klare Bewertung der Ausschusskollegen von SPD, Linken und Grünen, aber auch von Vertretern der Union. Sie alle zeigen in Richtung Sachsen. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka verdeutlicht: "Die alleinige Verantwortung für diese Fehler und Pannen liegen im Freistaat Sachsen." Auch der CSU-Abgeordnete Stephan Mayer betont, "polizeilich und justiziell sind in Sachsen Fehler gemacht worden". Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz verlangt, Sachsen müsse sich so aufstellen, dass es künftig nicht mehr zu solchen schwerwiegenden Versäumnissen wie im Fall des mutmaßlichen Anschlagsplaners al-Bakr komme. Frank Tempel von der oppositionellen Linken äußert sich indes auffallend moderat. Er sagt, es gehe bei der Aufarbeitung nicht um eine "Generalkritik an Sachsens Polizei und Justiz" und auch nicht darum, "Köpfe zu fordern". (mit dpa)