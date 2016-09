Heeresgeneralstreffen in Dresden

erschienen am 15.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Oberbefehlshaber zahlreicher europäischer Landstreitkräfte haben in Dresden über die Auswirkungen des Nato-Gipfels in Warschau beraten. Dabei sei es um die Umsetzung der im Juli von den Staats- und Regierungschefs getroffenen Beschlüsse gegangen, teilte der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, am Donnerstag im Anschluss an das dreitägige Treffen mit. «Dieses Forum bietet die einzigartige Möglichkeit, Heeresangelegenheiten auf binationaler und auf multinationaler Ebene direkt mit den jeweiligen Oberbefehlshabern zu erörtern.» Seiner Einladung in die sächsische Landeshauptstadt waren hochrangige Militärs aus 25 Nationen gefolgt.

Bei dem Gipfeltreffen in Warschau hatte die Nato unter anderem zur Abschreckung Russlands Truppenverlegungen nach Osteuropa und einen verstärkten Anti-Terror-Kampf beschlossen.