Heftiger Schlagabtausch im Wunderlich-Prozess

Von Gabi Thieme

erschienen am 26.04.2017



Zwickau/Plauen. Im Prozess um 1987 in Plauen ermordete 18-jähriger Heike Wunderlich haben sich am 24. Prozesstag ein Hauptbelastungszeuge und die zwei Verteidiger des Angeklagten ein heftiges Wortgefecht geliefert. Der Zeuge Patrick E. war vor einer Woche schon einmal gehört worden und hatte Helmut S. mit seinen Aussagen stark belastet. Er hatte 2005, als er noch eine Frau mit Namen Stephanie war, ein halbes Jahr mit Helmut S. in Gera zusammengelebt und soll von ihm in dieser Zeit mehrmals jede Woche vergewaltigt worden sein. Als er gestern von den beiden Verteidigern mehrfach zu genauen zeitliche Angaben und Abläufen dieser sexuellen Handlungen befragt wurde, reagierte der 34-jährige Zeuge sichtlich erregt und genervt mit den Worten: "Ich lassen mich nicht von Ihnen an den Pranger stellen. Ich muss hier Rede und Antwort stehen, während er sich ins Fäustchen lacht. Das kann doch nicht wahr sein." Er lebe bis heute in Angst vor im und sei noch immer in psychologischer Behandlung. Offensichtlich hatte Patrick E. oder seine damalige Freundin einem gesetzlichen Betreuer von den Übergriffen erzählt. Denn das Gerichts beschäftige sich gestern auch mit dessen Anzeige bei der Polizei in Gera vom 21. Juni 2005. Er habe bei einem Hausbesuch erfahren, dass es mehrfach zu tätlichen Angriffen und Vergewaltigungen gekommen sei, gab der Betreuer bei der Polizei zu Protokoll.

Keine Klarheit gab es gestern vor Gericht zu dem Foto von Heike Wunderlich, dass Patrick E. in einem Karton mit persönlichen Sachen bei Helmut S. seinerzeit gesehen haben will. Der Kriminalbeamte, der im Juli 2016 Patrick E. vernahm, habe ihm vier verschiedene Fotos des Opfers vorgelegt, sagte der Beamte Enrico Petzold gestern. Mit drei Bildern habe der Zeuge nichts anfangen können, zum vierten, bei dem es sich um die Großvergrößerung eines Passbildes handelte, habe er gesagt, dass er die Frau kenne, weil es ein solches Bild bei Helmut S. in seinen persönlichen Sachen gegeben habe. Allerdings, so schränkte der Zwickauer Ermittler gestern ein, habe es sich dabei um jenes Bild gehandelt, das ab den 2000er-Jahren immer wieder auch von den Medien veröffentlich wurde, wenn sie über den Fortgang der Ermittlungen berichteten. Nach der Festnahme von Helmut S. im März 2016 war bei ihm kein Foto von Heike Wunderlich gefunden worden, allerdings war das auch elf Jahre nach der Beziehung mit Patrick E. Stattdessen stellten die Ermittler 2016 das Bild einer anderen Frau sicher, die aber bis heute nicht identifiziert ist, wie Oberstaatanwalt Holger Illing auf Anfrage bestätigte.