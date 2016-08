Heimatkennzeichen weiter heiÃŸ begehrt

Heimatkennzeichen weiter heiß begehrt

erschienen am 29.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Auch fast vier Jahre nach ihrer Wiedereinführung sind die alten Autokennzeichen in Sachsen heiß begehrt. Bei Neu- oder Wiederzulassung, aber auch nach dem Diebstahl von Nummernschildern greifen viele Autofahrer zu einem der 45 sogenannten Heimatkennzeichen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Besonderer Beliebtheit erfreut sich so zum Beispiel im Landkreis Mittelsachsen das MW für Mittweida, mit dem mehr als 44 000 Fahrzeuge unterwegs sind. Ende 2013 waren es erst gut 41 800 gewesen. Im Landkreis Meißen verdoppelte sich die Zahl der RIE-Kennzeichen für Riesa im gleichen Zeitraum von knapp 7000 auf über 14 000. In Hohenstein-Ernstthal wird das HOT gern für Kombinationen wie HOT-EL gewählt.