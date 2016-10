Heinold: Untreue-Vorwurf gegen Ex-HSH-Manager wiegt schwer

erschienen am 13.10.2016



Kiel (dpa/lno) - Nach der Aufhebung der Freisprüche für sechs frühere Manager der HSH Nordbank durch den Bundesgerichtshof (BGH) hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold die Notwendigkeit gründlicher Aufklärung betont. «Die frühere Geschäftspolitik der HSH Nordbank führt absehbar zu hohen Verlusten für das Land», sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Vorwurf der Untreue ehemaliger Vorstände der HSH-Nordbank wiegt schwer. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass unabhängig vom jeweiligen Status gründlich geprüft wird, ob eine Straftat vorliegt.»

Der BGH hatte in dem Fall um Millionenverluste aus komplizierten Geschäften am Mittwoch ein Urteil des Landgerichts Hamburg von 2014 aufgehoben. Damit müssen sich die früheren HSH-Manager, darunter die Ex-Vorstandschefs Hans Berger und Dirk Jens Nonnenmacher, erneut wegen Untreue und in zwei Fällen auch Bilanzfälschung verantworten. «Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Sicherheit haben, dass sich jede und jeder ihrer oder seiner Verantwortung stellen muss, ohne Ausnahme», sagte die Kieler Ministerin Heinold.

Die Banker hatten 2007 im Umlaufverfahren spekulativen Kreditausfall- Geschäften zugestimmt. Damit sollten die Eigenkapitalquote verbessert und die Bilanz optisch aufgebessert werden. Am Ende stand ein Millionenschaden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatten die Vorstände das Geschäft nicht pflichtgemäß geprüft.