Helene Fischer: Stadion-Tournee 2018 beginnt in Leipzig

erschienen am 03.05.2017



Berlin/Leipzig (dpa) - In diesem Jahr füllt sie Hallen, 2018 dann Arenen: Schlagerstar Helene Fischer (32) geht im kommenden Jahr auf Stadion-Tour. «Ich glaube, wir müssen niemandem etwas beweisen. Deshalb ist unser Ziel auch nicht, die alten Tourneen zu toppen, sondern etwas Neues zu wagen, meine Musik und mich von einer anderen Seite zu zeigen», sagte Fischer der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). Die Tournee startet am 24. Juni 2018 in Leipzig und endet am 22. Juli in Stuttgart. Tickets gibt es ab dem kommenden Sonntag.

Es ist nach der erfolgreichen «Farbenspiel»-Tour 2014/2015 das zweite Mal, dass die «Atemlos»-Sängerin Fußballstadien füllen wird. Zuvor bringt Fischer im Mai ihr neues Album raus und geht damit ab Herbst auf Hallen-Tournee.