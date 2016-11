Helfer al-Bakrs auf freiem Fuß

erschienen am 20.11.2016



Dresden. Khalil A., der Wohnungsgeber des Chemnitzer Terrorverdächtigen Dschabir al-Bakr, ist aus der Untersuchungshaft in Dresden entlassen worden. Das bestätige die Generalbundesanwaltschaft am Sonntag auf Anfrage der "Freien Presse". Der Tatverdacht gegen Khalil A. habe sich nicht bestätigt, erklärte eine Sprecherin der Behörde in Karlsruhe. Daher gebe es auch keinerlei Grund und rechtliche Handhabe für weitere Auflagen gegen Khalil A. oder eine etwaige Beobachtung, so die Sprecherin.

Der 33 Jahre alten Syrer saß seit Oktober in Untersuchungshaft. Ihm war Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen worden. Er hatte die Wohnung in Chemnitz gemietet, in der al-Bakr den Sprengstoff lagerte, mit dem er einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben soll. Khalil A. soll den Ermittlern nach Informationen des "Spiegel" auch Hinweise auf ein Unterstützernetzwerk in Nordrhein-Westfalen gegeben haben, das al-Bakr finanziell versorgt haben könnte.

Nach dem Suizid al-Bakrs in einer Leipziger Gefängniszelle waren Khalil A.s Haftbedingungen verschärft worden. Er bekam eine sogenannte Sitzwache, ein Beamter beobachtet den Untersuchungshäftling rund um die Uhr. (te)