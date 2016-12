Herrenloser Rucksack hält Polizei in Atem: Entwarnung

erschienen am 20.12.2016



Löbau (dpa/sn) - Ein herrenloser Rucksack hat am Dienstagmorgen die Polizei in Löbau in Atem gehalten. Der Rucksack war am Eingang der Außenstelle der Landratsamtes abgelegt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Betroffen waren das Lebensmittelüberwachungs- und das Veterinäramt, das Jobcenter, das Jugendamt, das Gesundheitsamt und Teile des Sozialamtes. Mehr als 100 Menschen mussten den Bereich verlassen. Spezialisten des Landeskriminalamtes übernahmen den Fall. Die Beamten konnten bald Entwarnung geben. In dem Rucksack befanden sich lediglich Kleidungsstücke und andere harmlose Sachen. Die Polizei ermittelt nun, ob jemand das Gepäckstück dort absichtlich ablegte und so einen Einsatz provozieren wollte.