Hertie-Stiftung fördert Projekte für Geflüchtete

erschienen am 01.11.2016



Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Hertie-Stiftung vergibt erstmals einen mit mehr als 200 000 Euro ausgestatteten Deutschen Integrationspreis für Flüchtlings-Projekte. Am Anfang steht ein Crowdfunding-Wettbewerb vor allem für Projektideen, bei denen Geflüchtete mitwirken, wie die gemeinnützige Stiftung in Frankfurt mitteilte. Sozialunternehmen, gemeinnützige Organisationen, Vereine und private Initiativen könnten sich bis einschließlich 11. Dezember bei der größten deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext bewerben.

Nach einer Vorauswahl werden die Projekte für den Crowdfunding-Wettbewerb qualifiziert. Dieser beginnt dann im März 2017. Die 20 Projekte, die bei dem Wettbewerb um Schwarmfinanzierung die meisten Unterstützter gewinnen, sollen eine Anschub-Finanzierung von bis zu 15 000 Euro bekommen.

In die Umsetzung gehen alle Projekte, die die Finanzierung schaffen. Nach einem halben Jahr prüft eine Jury die Erfolge - und die besten drei Projekte erhalten den Deutschen Integrationspreis, der nochmals mit insgesamt 100 000 Euro dotiert ist. Verliehen wird er Ende Oktober 2017 in Leipzig.