«Hoch vom Sofa!» 40 000 Euro für Jugendprojekte in Sachsen

erschienen am 26.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Im Zuge der diesjährigen Aktion «Hoch vom Sofa!» der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) werden in Sachsen Jugendprojekte mit insgesamt 40 000 Euro gefördert. Eine Jury wählte 25 Vorhaben dafür aus, die jeweils bis zu 1500 Euro für die Umsetzung erhalten, wie die Organisatoren am Mittwoch in Dresden mitteilten. Das Spektrum der Ideen reicht von einer «Hobbit-Höhle» über Grafitti in der Stadt und Brettspielen in Lebensgröße bis zu einem Crossover-Festival oder Jugendgarten. Die Aktion «Hoch vom Sofa!» soll Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren ermuntern, sich einzumischen - im Dorf, ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtviertel.