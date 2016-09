Â«Hoch vom Sofa!Â»: Ãœber 500 Jugendliche engagieren sich 2016

«Hoch vom Sofa!»: Über 500 Jugendliche engagieren sich 2016

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Mehr als 500 Kinder und Jugendliche haben sich in diesem Jahr bei der Aktion «Hoch vom Sofa!» der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Sachsen um eine Projektförderung beworben. Insgesamt wurden die Vorhaben von 43 Jugendinitiativen mit bis zu 2000 Euro unterstützt, wie die Regionalstelle am Montag in Dresden mitteilte. Das Spektrum der Ideen reicht vom Jugendstadtplan über den Bau eines Skaterparks oder eines Bootes bis zum Cross Over Festival, einer Landolympiade und einer Charity Party für Flüchtlingskinder. Mit der jährlichen Aktion unterstützt die DKJS lokale Initiativen, die jeweils von einer Jugend-Jury ausgewählt werden.