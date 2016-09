Hochsommer im September hÃ¤lt an

Hochsommer im September hält an

erschienen am 13.09.2016



Leipzig (dpa) - Der Sommer gibt auf den letzten Drücker noch einmal alles. Für Teile Sachsens und Sachsen-Anhalts galt am Dienstag weiter eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Verbreitet sei in den drei Südostländern mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen, lokal könne es auch auf Maximalwerte von 33 Grad hochgehen, sagte Meteorologe Manuel Voigt in Leipzig. Auch am Mittwoch und Donnerstag werde es nur minimal kühler.

Nur tropische Nächte bringe der Hochsommer im September nicht mehr mit sich, sagte Voigt. Weil die Sonne schon gegen 19.30 Uhr untergehe, sei abends genug Zeit für Abkühlung. Als tropisch gilt eine Nacht, wenn mindestens 20 Grad gemessen werden. In der Nacht zum Dienstag wurden in Erfurt 17 Grad erreicht, am Dresdner Flughafen waren es 16,4 und in Leipzig 13,7.