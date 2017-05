Hochwasserschutz für Bad Düben kommt voran

24.05.2017



Bad Düben (dpa/sn) - Ein Ringdeich für den Schutz vor Hochwasser in Bad Düben (Nordsachen) nimmt Gestalt an. Eine erster Teilabschnitt um den Ortsteil Schnaditz werde voraussichtlich bis Jahresende fertiggestellt sein, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Er wird einen Kilometer lang. Bis 2020 sollen die anderen Abschnitte des acht Kilometer langen Damms gebaut werden. Die Kosten belaufen sich den Angaben zufolge auf 14 Millionen Euro, die vom Bund und vom Land Sachsen aufgebracht werden. Der Ringdeich bietet vor allem für den Ortsteil Schnaditz einen Schutz vor einem Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt.