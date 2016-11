Hoeneß: RB Leipzig mittelfristig gefährlicher Gegner

erschienen am 03.11.2016



Leipzig (dpa/lby) - Uli Hoeneß nimmt Bayern Münchens ersten Bundesliga-Verfolger RB Leipzig ernst. «Ich muss ehrlich sagen, dass ich Red Bull Leipzig für sehr stark halte», sagte der designierte Präsidenten-Rückkehrer des deutschen Fußball-Rekordmeisters dem Sender Sky Sport News. Hoeneß stichelte allerdings auch in Richtung des Bundesliga-Neulings, der vor dem zehnten Spieltag ungeschlagen mit zwei Punkten Rückstand Tabellenzweiter ist. «Die haben natürlich den Vorteil, dass sie meiner Meinung nach während der Woche immer auf der Couch liegen, wenn wir im Champions-League-Rhythmus sind.»

Hoeneß ergänzte: «Und wie ich den Herrn Mateschitz kenne, wird er, wenn es an Weihnachten notwendig ist, noch ein paar Milliönchen drauflegen.» Daher sei RB «schon mittelfristig ein gefährlicher Gegner.» Am 21. Dezember treffen die beiden Teams in München aufeinander.