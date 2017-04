Holzunterstand brennt: Frau verletzt sich beim Löschen

erschienen am 19.04.2017



Krauschwitz (dpa/sn) - Beim Löschen eines brennenden Holzunterstandes in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) hat sich eine Frau an der Hand verletzt. Das Feuer in dem Nebengebäude sei am Dienstagabend ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Vermutlich löste glühende Asche im Restmüll den Brand aus. Die Eigentümerin versuchte das Feuer selbst zu löschen und verbrannte sich dabei an der Hand. Die Feuerwehr konnte die Flammen später löschen. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.