Hopfenbauern profitieren vom Regen: Gute Ernte erwartet

erschienen am 20.09.2016



Querfurt (dpa) - In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen läuft die Hopfenernte auf Hochtouren und verspricht gut auszufallen. «Der Regen hat uns gutgetan, die lange Hitze zuvor hatte die Pflanzen und Betriebe mitunter an die Grenze des Erträglichen gebracht», sagte der Vorsitzende des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale, Emil Berthold. Das gleichnamige, nunmehr auf rund 1450 Hektar angewachsene Hopfenanbaugebiet umfasse Anlagen in allen drei Bundesländern. In diesem Jahr wird mit einem Ernteertrag von 59 000 Zentnern gerechnet, etwa 10 000 mehr als 2015. Elbe-Saale gilt als das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet in Deutschland nach der Hallertau in Bayern.