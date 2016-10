«Horror-Clowns»: Bisher zwei Dutzend Hinweise

erschienen am 25.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Polizei hat bisher 24 Sichtungen und Vorfälle im Zusammenhang mit «Horror»- oder «Grusel»-Clowns registriert. Bei fünf davon geht es möglicherweise um Straftaten. «Wir haben immer wieder Hinweise, dass verkleidete Personen gesehen wurden», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Dresden. Angesichts des Medienhypes sei das nicht verwunderlich. «Das ist eine Spirale, die sich nach oben dreht.» Meist erschrecken die Kostümierten und Maskierten die Menschen nur. Bisher ist lediglich ein direkter Angriff mit einem Verletzten bekannt. Zwei Hinweise stellten sich als falsch heraus, zwei weitere werden noch geprüft.