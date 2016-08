Hotel in Grimma brennt: Hoher Sachschaden

erschienen am 31.08.2016



Grimma (dpa/sn) - Der Brand eines bewohnten Hotels im Landkreis Leipzig hat einen Sachschaden von bis zu einer Millionen Euro angerichtet. Verletzt wurde bei dem Feuer in Grimma niemand, wie ein Polizeisprecher in Leipzig sagte. Zuerst hatten die Flammen am Dienstagabend den Dachstuhl, dann einen Gro√üteil des Geb√§udes zerst√∂rt. Neun Hotelbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei sch√§tzt den Schaden auf bis zu eine Millionen Euro. Die Brandursache war zun√§chst unklar. Zuvor hatte ¬ęMopo24¬Ľ (online) √ľber das Feuer berichtet.