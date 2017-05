Hoyerswerda bekommt Umgehungsstraße für 20 Millionen Euro

Hoyerswerda (dpa/sn) - Eine Umgehungsstraße soll Hoyerswerda vom Verkehr entlasten und besser an die Region anbinden. Die 6,7 Kilometer lange Trasse kostet rund 20 Millionen Euro, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch zum Baubeginn mitteilte. Den Angaben zufolge wurde die Umgehungsstraße bereits 1992 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen, 2013 bekam die Trasse dann Baurecht. «Was lange währt, wird endlich gut», sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Die Straße verläuft östlich von Hoyerswerda und wird im Norden an die B97 angebunden. Damit soll auch eine schnellere Verbindung Richtung Cottbus geschaffen werden und auf die Wirtschaft ausstrahlen.

Im Sommer 2019 soll der Ausbau der Bundesstraße 96 abgeschlossen sein. Die Kosten tragen Bund, Land, Deutsche Bahn sowie die Stadt Hoyerswerda.