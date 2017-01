Hunderte Motorradfahrer trotzen dem Schnee

erschienen am 14.01.2017



Augustusburg (dpa) - Hunderte Bikes im Schnee: Zum 46. Wintertreffen der Motorradfahrer sind am Samstag rund 4300 Besucher auf Schloss Augustusburg gekommen. Sie reisten mit 1050 Fahrzeugen auf dem tief verschneiten Schlosshof an, wie die Schlosschefin Patrizia Meyn sagte. Es seien weniger Teilnehmer als in den Vorjahren gewesen, als die Veranstalter jeweils mit 9000 Besuchern und 1500 Fahrzeugen kalkulierten. Dafür sei das Winterwetter verantwortlich.

Der Schnee habe die Veranstaltung aber zugleich zu einem «wunderschönen Wintertreffen» werden lassen, sagte Meyn. Rund um Schloss Augustusburg lag die weiße Pracht kniehoch. Die Teilnehmer kamen laut Meyn aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Österreich oder Polen. 2018 soll das Wintertreffen am 13. Januar veranstaltet werden.