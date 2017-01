Hunderte Polizisten in Leipzig im Einsatz: Große Razzia

erschienen am 12.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Bei einer Großrazzia in der Innenstadt von Leipzig hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Gebäude durchsucht. Mehrere hundert Polizisten seien im Einsatz, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zu den Hintergründen sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes zunächst nichts. Es handele sich aber nicht um einen Anti-Terror-Einsatz, hieß es.

Unter anderem war die Polizei in der Leipziger Eisenbahnstraße im Einsatz. Dort durchsuchten Polizisten unter anderem eine Spielhalle. Neben schwer bewaffneten Beamten des Spezialeinsatzkommandos waren auch Ermittler der Steuerfahndung vor Ort. In der Eisenbahnstraße konnten Straßenbahnen vorübergehend nicht fahren, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten.

Weitere Durchsuchungen gab es in Gebäuden in der Kurt-Schuhmacher-Straße und der Jahn-Allee. Auch in der Kurt-Schuhmacher-Straße war der Straßenbahn- und Busverkehr vorübergehend eingestellt worden. Die Polizei bat die Bevölkerung um Verständnis für die Maßnahmen.