Hunderte Sachsen wollen trotz Hürden ihre Namen ändern

erschienen am 06.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Hunderte lassen in Sachsen jährlich ihre Namen ändern oder zumindest deren Schreibweise modifizieren. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den großen Städten. Dabei gelten strenge Vorschriften. Für Betroffene ist es nicht einfach, solche Änderungen zu veranlassen. Gründe können die schwierige Aussprache, familiäre Brüche oder auch seelische Belastungen sein. Mittlerweile passen auch etliche Migranten ihre Namen deutschen Gepflogenheiten an. Der Name sei in der modernen Zeit wichtig wie nie, unterstreicht der Leipziger Namenforscher Udolph. «Er ist wie ein Kennzeichen.»