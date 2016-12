Hunderte demonstrieren gegen Abschiebungen

erschienen am 17.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Dresden friedlich gegen die Abschiebung von Asylbewerbern demonstriert. Die Polizei sprach von 600 bis 900 Teilnehmern, darunter auch Afghanen. Die Menschen hatten sich am Theaterplatz von der Semperoper versammelt und zogen dann durch die Innenstadt. Den Angaben zufolge gab es keine Zwischenfälle.

Anlass für die Aktion war die umstrittene Abschiebung ausreisepflichtiger Afghanen in ihr Heimatland am vergangenen Donnerstag. Unter ihnen befanden sich zwar keine abgelehnte Asylbewerber aus dem Freistaat, dennoch unterstützt Sachsen die Abschiebungen. Derzeit leben rund 12 500 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland; in Sachsen sind es weniger als 200.