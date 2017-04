Hygiene-Ampel für Gaststätten kommt - aber nicht in Sachsen

Länder und Bund streiten seit Jahren, ob Hygienemängel in Restaurants und Bäckereien öffentlich werden sollen. Nun wagt ein Land den Alleingang.

Von Katrin Saft

erschienen am 26.04.2017



Dresden. Lebensmittelkontrolleure finden in Sachsen immer wieder Unappetitliches und Gesetzeswidriges: Mäuse in Backstuben, Keime in der Restaurant-Küche, Mogelfisch auf den Tellern. Die neuesten Zahlen stammen von 2015, wo es in fast jedem dritten überprüften Lebensmittelbetrieb Beanstandungen gab - davon in 1455 Betrieben (3,8 Prozent) schwere Verstöße, meist gegen Hygienevorschriften. Doch wer die schwarzen Schafe sind, erfahren Verbraucher nach wie vor nicht.

"Das muss sich dringend ändern", sagt Martin Rücker, Chef der Verbraucherorganisation Foodwatch. "Denn die Beanstandungsquote ist deutschlandweit seit Jahren unverändert hoch." Die bisherige Praxis schütze die Schmuddelbetriebe und nicht die Verbraucher. Anlässlich der Jahreskonferenz der Verbraucherschutzminister, die bis Freitag in Dresden tagen, fordert Foodwatch ein Transparenzsystem, wie es unter dem Begriff Hygiene-Ampel seit langem kontrovers diskutiert wird.

Die Verbraucherschutzminister hatten sich schon 2011 dafür ausgesprochen. Die Bundesregierung sollte die rechtlichen Grundlagen schaffen. Doch passiert ist nichts. Der Bund verweist darauf, dass die Lebensmittelkontrolle Ländersache ist. Hinzu kommt, dass große Lobbyverbände erfolgreich Widerstand leisten und eine Prangerwirkung befürchten. "Hier sollen Unternehmen denunziert und mit einer Plakette versehen werden, die sich als ruinös erweisen kann", sagt Axel Hüpkes, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen. Foodwatch-Chef Rücker verweist dagegen auf das Beispiel Dänemark, wo ein Smiley-System seit 15 Jahren erfolgreich funktioniere. "Die Anzahl der Beanstandungen ist um die Hälfte gesunken, weil sich die Betriebe schon vorher mehr bemühen", sagt er. Da die meisten korrekt arbeiten, diene ein lachendes Gesicht als Werbung.

Nordrhein-Westfalen hat diesen Vorteil erkannt. Nach einem dreijährigen Pilotversuch in Duisburg und Bielefeld führt es jetzt als erstes deutsches Bundesland für seine 150.000 Lebensmittelbetriebe ein öffentliches Kontrollbarometer ein - per Gesetz. Der Landtag hat es Mitte Februar abgesegnet. Das grün-gelb-rote Balkendiagramm zeigt nicht nur, wie es die Gaststätte oder der Bäcker mit der Hygiene hält. Bewertet werden auch die Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und die Eigenkontrolle. "Wer sein gutes Ergebnis aushängt, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil", sagt NRW-Verbraucherschutzminister Johannes Remmel (Bündnis 90/Grüne). In einer Übergangsphase sei das Aushängen des Kontrollbarometers noch freiwillig, ab 2020 Pflicht. Betriebe ohne Kundenkontakt müssen es auf der Webseite veröffentlichen.

Sachsens Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU) ist zwar generell für mehr Transparenz bei der Kontrolle der 66.000 sächsischen Lebensmittelbetriebe. "Aber vom Alleingang eines Bundeslandes und damit von Insellösungen halte ich nichts", sagte sie auf Anfrage. An einer gesetzlichen Regelung durch den Bund führe ihrer Meinung nach kein Weg vorbei.

Foodwatch dagegen fordert, dass das Hin und Her zwischen Bund und Ländern aufhört. "Das ist ein Musterbeispiel für Politikversagen", sagt Geschäftsführer Rücker. "Da sich der Bund weigert, sollten die Länder mit eigenen Landesgesetzen aktiv werden." Die Ministerpräsidenten könnten ihren Verbraucherschutzministern mit einem Transparenzbekenntnis den Rücken stärken.