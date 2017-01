Hygiene-Museum verantwortlich für Industrieschau in Zwickau

Der Freistaat holt ein artfremdes Dresdner Museum ins Boot, um die schon einmal geplatzte Schau zur sächsischen Industriekultur vorzubereiten. Die Lösung lässt aufhorchen.

Von Michael Stellner

erschienen am 04.01.2017



Zwickau. Als die Ministerin eine halbe Stunde zu spät ans Podium tritt, deutet sie entschuldigend aus dem Fenster. Ein Unfall auf der schneebedeckten Autobahn hat sie aufgehalten. "Ich bin froh, es überhaupt nach Zwickau geschafft zu haben", sagt Eva-Maria Stange (SPD) fast entschuldigend. Das fasst die Geschichte dieser vierten sächsischen Landesausstellung bereits gut zusammen: Im dritten Anlauf und mit zwei Jahren Verspätung wird die Schau 2020 nun doch in Zwickau stattfinden. Verantwortlich für die Präsentation aber ist das Deutsche Hygiene-Museum Dresden. Das hat Stange am Mittwoch nach ihrer Ankunft in Zwickau auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Demnach soll das Hygiene-Museum die Leitausstellung zur sächsischen Industriekultur ausrichten. Sie findet im Zwickauer Audi-Bau statt, dem Nachbargebäude des August-Horch-Museums. Früher ging in dem Gebäude die Endmontage des Trabants über die Bühne, heute gehört die schmucklose Halle einer Erbengemeinschaft. Der Freistaat will die Halle anmieten und umbauen. Wieviel Geld dafür benötigt wird, sagte Kunstministerin Stange am Mittwoch nicht.

Dafür übergab sie einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 5,8 Millionen Euro an das Hygiene-Museum und würdigte das Haus als Einrichtung, die über die Landesgrenzen hinaus hohe Anerkennung genieße und hohe Qualität verspreche, wie sie für eine Landesausstellung gefordert sei. Wieso aber hat das Ministerium kein Museum ausgewählt, das der Industrie näher steht? "Der Träger hat bereits Erfahrung mit großen Ausstellungen und beschäftigte sich in der Vergangenheit schon mit den großen Themen", sagt Stange. "Mir ist außerdem wichtig, dass bei der Landesausstellung zur Industriekultur der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht die Maschine."

Welche Exponate die Leitausstellung in drei Jahren in Zwickau im Detail zeigen wird, ist zwar noch nicht entschieden. Die Grundaussage aber gab der Direktor des Hygiene-Museums, Klaus Vogel, bereits vor: Die Industrieschau solle zeigen, wie das moderne, demokratische Sachsen entstanden ist. "Respekt, Toleranz und Weltoffenheit waren und sind die Voraussetzungen dafür, dass unsere Lebenswelt positiv weiterentwickelt werden kann."

Dafür hat der Träger den Ausstellungsmacher Thomas Spring zum Kurator ernannt. Spring war unter anderem an der Weltausstellung "Expo 2000" in Hannover beteiligt und entwickelte zuletzt als Projektkoordinator das Konzept für das staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac).

"Wir machen in Zwickau definitiv keine Auto-Ausstellung, das gibt es ja schon nebenan", sagte Spring mit Blick auf das August-Horch-Museum. Stattdessen will er bis zum Jahreswechsel 2018/19 ein detailliertes Ausstellungskonzept erarbeitet haben. Die Zwickauer Leitschau soll eigenständig die Industriegeschichte des Freistaates erzählen, zugleich aber auf die sechs Museen in der Chemnitzer Region verweisen, die als Satellitenstandorte die Landesausstellung komplettieren: das Chemnitzer Industriemuseum, das Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf, die Tuchfabrik in Crimmitschau, das Bergbaumuseum in Oelsnitz/Erzgebirge, die Himmelfahrt-Fundgrube in Freiberg und schließlich das benachbarte August-Horch-Museum in Zwickau. Diese Standorte bekommen insgesamt 3 Millionen Euro Unterstützung vom Freistaat.