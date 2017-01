IWH: Stimmung im Baugewerbe weiter positiv

Halle (dpa) - Die Bauunternehmen im Osten blicken weiter optimistisch in die Zukunft. Das Geschäftsklima verbesserte sich laut einer Umfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle erneut deutlich. Es erreichte demnach den höchsten Wert seit Beginn der regelmäßigen Umfragen vor 24 Jahren. Vor allem die Geschäftsaussichten wurden von den Unternehmen deutlich positiver bewertet. Bei ihrer aktuellen Geschäftslage sehen die Betriebe dagegen nur leichte Verbesserungen. Das IWH führt den Optimismus der Branche vor allem auf eine verbesserte Auftragslage und die Durchsetzung steigender Baupreise zurück. Weil auch die Rohstoffpreise steigen, seien die Unternehmen hinsichtlich zukünftiger Gewinne allerdings etwas zurückhaltender.