Ideen für Leipziger Gründernacht gesucht

erschienen am 09.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Für die zweite Leipziger Gründernacht am 14. September sind ab sofort Bewerbungen möglich. Gesucht werden die besten Ideen für eine Firmengründung sowie die erfolgversprechendsten Startups aus dem Jahr 2016, wie die Universität Leipzig am Dienstag mitteilte. Es winken Preisgelder von insgesamt 8000 Euro.

Die Leipziger Gründernacht war voriges Jahr ins Leben gerufen worden. Sie soll ein positives Klima für Start-ups aus der Region fördern und Mut zur Selbstständigkeit machen. Zu den Initiatoren gehören die Sparkasse Leipzig, die Stadt, die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Handwerks- und die Industrie- und Handelskammer und die hochschulübergreifende Gründerinitiative Smile.