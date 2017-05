Im Kampf gegen den Schmuggel: Zoll und DHL kooperieren

erschienen am 12.05.2017



Schkeuditz (dpa) - Der Zoll in Sachsen und die Posttochter DHL Hub wollen im Kampf gegen den Schmuggel am Flughafen Leipzig-Halle stärker zusammenarbeiten. Ein entsprechender Vertrag sei jetzt unterzeichnet worden, teilte das Hauptzollamt Sachsen am Freitag in Schkeuditz mit. So werden die Zollbeamten im Juli neue Räume am Terminal 3 des Erweiterungsbaus von DHL beziehen. Damit verdoppelt sich die Arbeitsfläche für den Zoll auf 735 Quadratmeter. So können vor allem große Warensendungen wie Paletten und Container zügiger untersucht werden.

Der Flughafen-Leipzig Halle gilt als ein Hauptumschlagplatz für Schmuggelware in Sachsen. Im Jahre 2016 stellten die Beamten dort unter anderem 695 Kilogramm Drogen sicher, in ganz Sachsen waren es 730 Kilogramm.