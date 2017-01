Im Land der Spieler

Der einsame Videospieler war gestern. Heute gibt es Zocker, die im Internet Hunderttausende Zuschauer haben - und die so ihr Geld verdienen. Manche sogar mehr, als es zum Leben braucht.

Von Jürgen Becker

erschienen am 12.01.2017



Chemnitz. Wenn Mats "P4wnyhof" Kathage seinen Rechner hochfährt, öffnet sich für ihn die Tür zu einer riesigen Gemeinde. Er hat geschafft, wovon viele Spieler träumen. Der 27-Jährige gehört zu den Stars und Sternchen, die vom Zocken leben können. Auf Twitch-TV, einem Webportal für Live-Streaming, hat er mit seinem eigenen Kanal und inzwischen 212.000 Fans im Rücken, sein Hobby zum Beruf gemacht. Wenn er beim strategischen Digitalkartenspiel "Hearthstone" seine eigenen und die Züge seines Gegners launig kommentiert, streicht er sich oft durch seinen Vollbart, lächelt spitzbübisch oder schneidet Grimassen. 8000 bis 10.000 Zuschauer lockt seine Game-Show jedes Mal an, wenn er montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr live aus dem eigenen Wohnzimmer sendet. Danach bestückt er noch You-Tube mit den besten Videosequenzen, postet auf Facebook und twittert. Nur für den Gang zur Toilette gönnt er sich mal eine Pause. "Das ist wie ein Marathonlauf", sagt Mats Kathage. Und die Leipziger Messehallen, aus denen er live streamen wird, sind von Freitag bis Sonntag seine Arena für seine Twitch-TV-Show.

Aus der e-Sports-Szene ist das 2011 gegründete Portal Twitch nicht mehr wegzudenken. Jedes große Event wird dort gestreamt. Längst haben sich wie im "richtigen" Sport Profi-Ligen etabliert. Täglich schauen auf Twitch-TV zehn Millionen Menschen zu, wie irgendein Gamer irgendein Videospiel spielt. 2014 kaufte Amazon deshalb dieses Unternehmen. Es war dem US-Konzern knapp eine Milliarde US-Dollar wert. Inzwischen hat You-Tube mit einer eigenen Streamingplattform fürs Gaming nachgezogen.

Auch große Sportvereine sehen Potenzial in e-Sports. Schalke 04 hat zum Beispiel 2016 eine eigene Abteilung dafür gegründet. "Es ist für uns eine Sportart, wie es andere Sportarten auch sind. Und es ist ein extrem stark wachsender Markt", sagt der Leiter, Tim Reichert. Es gibt bei Schalke ein Fifa-Team auf Amateurbasis und ein professionelles "League of Legends"-Team. Dessen fünf Spieler samt Trainer und Teammanager sind wie die Fußballprofis bei Schalke angestellt. In einem eigens eingerichteten Gamingraum trainieren sie täglich in Vollzeit.

Eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte und des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) sagt dem e-Sport ein rasantes Wachstum voraus. 2016 seien damit in Deutschland 50 Millionen Euro umgesetzt worden, hauptsächlich über Werbung, Sponsoring und große Turniere. 2020 werde der Umsatz schon bei 130 Millionen liegen. Gegen die knapp 2,4 Milliarden Euro der Fußball-Bundesliga ist das zwar wenig. "Jedoch ist e-Sport nicht mehr weit von anderen etablierten Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey entfernt", heißt es in der Studie.

Groß geworden ist e-Sport im Internet, im frei empfangbaren Fernsehen wurde er in Deutschland bisher selten gezeigt. Entsprechend gilt für die Hauptzielgruppe die Definition: jung, männlich, internet-affin. "Für die junge Generation ist es das Alltäglichste der Welt. Bei der älteren Generation gibt es da viele Fragezeichen", sagt Schalke-Manager Reichert. Dennoch waren zum Beispiel die 15.000 Tickets für das "League of Legends"-Finale 2015 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena binnen zehn Minuten ausverkauft - und damit schneller als das Adele-Konzert. 14 Millionen Menschen verfolgten dieses Endspiel zudem online.

Dass Computerspiele derart viele Zuschauer anziehen, erklärt sich für den Journalisten, Radiomoderatoren, Spieler und Streamer Konstantin Winkler quasi von selbst. "Wenn ich in der Fußball-Kreisliga kicke, dann schalte ich auch die Sportschau an und staune, was die Profis können. Wenn man selber spielt, kann man das wertschätzen", sagt der 36-Jährige. Gaming ist längst keine Nische mehr. Weltweit wird die Branche dieses Jahr voraussichtlich erstmals mehr als 100 Milliarden US-Dollar umsetzen. Allein in Deutschland waren es 2016 mehr als 2,8 Milliarden Euro. Das ist nach Angaben der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft SPIO fast so viel, wie durch Eintrittskarten fürs Kino und durch den Verkauf und Verleih von DVD, Videos und Blue-Rays in Deutschland eingenommen wurde.

Die Gaming-Welt produziert schon längst ihre eigenen Stars. Weltmeisterschaften in "Hola", "Hearthstone", "League of Legends", oder "Dota 2" bringen jedes Jahr neue Preisgeld-Millionäre hervor. Bei "Valve" kassierte der Sieger zuletzt sogar 6,6 Millionen US-Dollar. Auf der "Dreamhack" in Leipzig sind an diesem Wochenende bei einem "Counter-Strike"-Turnier zwar nur 100.000 US-Dollar zu gewinnen. Aber auch zu diesem Event, dass sich rund ums Gaming dreht, werden wieder Tausende Menschen in die Messehallen strömen.

Mit dem nach wie vor gängigen Klischee vom männlichen Single, der einsam im stillen Kämmerlein vor seinem PC sitzt, sich durch virtuelle Welten ballert und über den nächsten Amoklauf nachdenkt, hat der Spieler von heute nichts mehr gemein. Etwa 34 Millionen Deutsche spielen inzwischen mehr oder weniger regelmäßig auf dem Handy, dem Tablet, dem Computer oder auf der Konsole. Knapp die Hälfte davon sind Frauen. Im Durchschnitt sind die Spieler 35 Jahre alt. Das Durchschnittsalter steigt. Schon jetzt ist etwa jeder Vierte älter als 50. Innerhalb von zwölf Monaten ist deren Anzahl um 500.000 auf 8,4 Millionen gewachsen. Das sind Zahlen, die der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK ermittelt hat.

Selbst die Wissenschaft zeichnet heute ein anderes Bild vom Computerspielen als noch vor einigen Jahren. Zwar warnt eine Studie der DAK-Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen, dass in Deutschland schon jeder zwölfte Junge oder Mann zwischen 12 und 25 Jahren computerspielabhängig sei. Bei den Mädchen und Frauen ist es demnach nur jede Dreiunddreißigste. Zugleich haben aber Untersuchungen des Berliner Max-Planck-Instituts auch ergeben, dass durch das Gaming das Kleinhirn sowie die rechten Regionen im Hippocampus und im präfrontalen Cortex angeregt werden. Dadurch werden die Feinmotorik, die Reaktionsfähigkeit und das strategische Denken geschult. Einer anderen Studie zufolge verbessern beispielsweise Chirurgen, die Ego-Shooter spielen, ihre Fähigkeiten für endoskopische Eingriffe, weil sie sich Räume besser vorstellen können. Daddeln kann Forschern zufolge sogar die soziale Kompetenz und die Selbstdisziplin stärken.

Mats "P4wnyhof" Kathage spielt zum Beispiel nicht allein um des Spielens willen. "Mir geht es mehr ums Streaming", sagt er. Manche seiner Fans schauen täglich drei bis vier Stunden bei ihm vorbei. "Meine Community ist mir ans Herz gewachsen. Ich möchte mit den Leuten Spaß haben", sagt er. Auf die Chats, die seitlich auf dem Bildschirm mitlaufen, reagiert er meist sofort. "Mir ist wichtiger, mit meinen Zuschauern zu interagieren, als mich nur aufs Spiel zu konzentrieren. Gerade deshalb habe ich mich ja für Hearthstone entschieden."

Als Profi schwimmt Kathage aber auch in einem Haifischbecken. Mehr als zwei Millionen andere Streamer buhlen im Monat auf Twitch-TV um die Gunst und die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Geld verdient Mats Kathage dort durch Werbung und Sponsoring. Auch Spenden und einen Anteil an den Abonnements für fünf US-Dollar monatlich, die 3800 Zuschauer für seinen Kanal abgeschlossen haben, erhält er. Wie hoch seine Einnahmen sind, will und darf er aber nicht sagen. Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es sei aber genug, um "Miete, Essen, Strom, Heizung und Krankenkasse zu bezahlen und sich gelegentlich mal eine Kleinigkeit zu gönnen", sagt er.

Mats Kathage gehört zu den Top-Streamern in Deutschland. Ein Erfolgsrezept hat aber auch er nicht - obwohl sein Kanal inzwischen mehr als 16 Millionen Mal aufgerufen worden ist. Kontinuität und Verlässlichkeit seien wichtig, sagt er. "Die Leute müssen wissen, wann sie mich sehen können." Freundlich und unterhaltsam sollte man sein. Und selbst wenn es mal nicht so gut laufe - "Ich habe immer gute Laune." Auch dass er auf Englisch streamt, ist sicherlich kein Nachteil.

Computerspiele spielt Mats Kathage seit er zehn Jahre alt ist. Nach dem Abschluss seines Wirtschaftsingenieur-Studiums hat er sich vor drei Jahren als Gamer selbstständig gemacht. Damals bat er seine Partnerin, ihm ein Jahr Zeit zu geben. "Hätte das nicht geklappt, hätte ich vielleicht ein Wirtschaftsingenieur-Büro gegründet."

"Hearthstone" beherrscht Mats Kathage mehr als gut. Beim Time-2-Win-Cup trat er vor zwei Jahren als einziger Spieler ohne großes Team an. Im Finale verlor er nur knapp. Traurig war er aber nicht - auch die 1500 Euro Preisgeld für den Zweitplatzierten konnte er gut gebrauchen. Er investierte das Geld in ein Hochzeitskleid für seine Verlobte.