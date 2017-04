In Floh-Seligenthal werden wieder Flüge-Sprungski gebaut

erschienen am 26.04.2017



Leipzig/Floh-Seligenthal (dpa/th) - Nach einem Jahr Pause werden bei der Sprungskiproduktions GmbH in Floh wieder die blauen Sprungski der Marke fluege.de produziert. Darüber informierte das in Leipzig beheimatete Flugvergleichsportal in einer Medieninformation. «Wir sind hochmotiviert, die Tradition von Fluege.de-Sprungski erfolgreich fortzusetzen», sagte Georg Reichart, der Geschäftsführer des Hersteller-Betriebs. Von 2010 bis 2016 wurden in Floh-Seligenthal bereits Sprungski unter dem Namen hergestellt. Das Internet-Portal tritt als Partner des Unternehmens auf und wird damit selbst zum Skihersteller.

Ende Mai sollen die ersten Ski ausgeliefert werden. Derzeit laufen noch umfangreiche Tests an den von Grund auf neu entwickelten Sprunglatten. Rund 100 Skispringer und Skispringerinnen sowie nordische Kombinierer hätten sich nach der Firmeninformation bereits für die neuen Modelle entschieden. Die Firma Invia Flights Germany hat zum 1. April dieses Jahres das einst zur inzwischen insolventen Unister-Gruppe gehörende Portal fluege.de übernommen.