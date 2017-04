In Sachsen sterben die Moose

Entwässerung, Überdüngung und Klimawandel bringen die Vielfalt der unscheinbaren Pflanzen in Gefahr. Es sind aber auch verloren geglaubte Arten wieder aufgetaucht.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 10.04.2017



Dresden. Berg-Goldschlafmoos, Scheidiges Spatenmoos oder Duftendes Erdkelchmoos - so heißen drei von 56 Moosarten, die in den letzten Jahrzehnten in Sachsen ausgestorben sind oder als verschollen gelten. Nimmt man noch alle gefährdeten Moose hinzu, wird die Liste lang: Mit 329 von 727 vorkommenden Moosarten im Freistaat ist knapp die Hälfte ausgestorben oder gefährdet. Das ist das Ergebnis einer Bestandsaufnahme, die das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit der TU Dresden und ehrenamtlichen Spezialisten vorgenommen hat.

Moose seien unscheinbar und im Vergleich zu Farn- und Samenpflanzen werde ihnen kaum Beachtung geschenkt. Doch viele seien wertvolle Bioindikatoren, da sie empfindlich auf Umwelteinflüsse reagieren und Veränderungen in Ökosystemen frühzeitig anzeigen, schreibt das Amt. Studienmitautor Frank Müller vom Institut für Botanik der TU Dresden erklärt: "Sie haben in der Natur hohe Bedeutung für die Regulierung von Luftfeuchtigkeit und Wasserhaushalt. Und sie werden von anderen Tieren als Lebensraum genutzt." Müller verweist auch auf die Eigenschaft, Feinstaub zu filtern. In Stuttgart nutzt man das und hat Mooswände errichtet, die helfen sollen, die Feinstaubbelastung zu senken. Zudem seien Moose Erstbesiedler von Flächen, da sie Nährstoffe aus der Luft aufnehmen können. "Sie bereiten den Boden für andere Pflanzen", sagt LfULG-Referentin Susanne Uhlemann.

Bei der Einschätzung, wie bedroht Arten sind, wird in den Roten Listen nach sechs Kategorien unterschieden - von "ausgestorben oder verschollen" bis bis herunter zu "Gefährdung anzunehmen". Zugenommen haben zuletzt vor allem Anzahl und Anteil der vom Aussterben bedrohten Moose. 124 werden nun in dieser Kategorie geführt, ein Viertel mehr als vor rund 20 Jahren. Betroffen sind besonders Moose in Moor- und Quellgebieten, aber auch Arten, die Kalkfelsen besiedeln. Räumliche Schwerpunkte sind die Kammlagen des Westerzgebirges im Umfeld der Hochmoore um Carlsfeld und Johanngeorgenstadt, das Elstertal im Vogtland, die Umgebung von Geyer mit den Hermannsdorfer Wiesen und der Geyerschen Pinge und das Fichtelberggebiet. Richtung Osten gehören das Mittelsächsische Lösshügelland bei Meißen mit dem Ketzerbachtal und die Elbhänge bei Zadel dazu.

Gründe für die Entwicklung sehen die Experten insbesondere in der Entwässerung von Feuchtstandorten und der zunehmenden Anreicherung von Gewässern mit Nährstoffen wie Stickstoff, etwa durch Dünger und Gülle aus der Landwirtschaft. Auch die intensive Forstwirtschaft mit Kalkung und Düngung sowie der Entfernung von Alt- und Totholz habe einen Einfluss. Uhlemann weist zudem noch auf die Folgen des Klimawandels hin - längere Trockenperioden im Sommer und niederschlagsarme, warme Winter könnten dazu führen, dass Moose austrocknen.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Etliche bereits verloren geglaubte Arten sind wieder aufgetaucht. Es handele sich dabei um Moose, die auf der Rinde von Bäumen wachsen. Im Zuge des Waldsterbens in den Kammlagen des Erzgebirges vor der Wende waren laut Müller auch viele Moosarten verschwunden. Hier habe sich die Situation mit der Verbesserung der Luftqualität und der Erholung des Waldes deutlich verbessert.

Die Moosarten in Sachsen wurden laut Uhlemann erstmals um 1900 systematisch erfasst. Das sei der Maßstab für die langfristige Bestandsentwicklung - bis heute. Die Roten Listen werden alle zehn Jahre erneuert. Die letzte Überprüfung stammt aus dem Jahr 2008.

Ob eine Moosart ausgestorben ist, lässt sich aber oft nicht eindeutig feststellen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Sporen Zeiten überdauern und ein Moos wieder auftaucht. Bei der Erfassung kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Es gibt Arten, die nur an einem Standort vorkommen, etwa an einer alten Mauer. Wird diese saniert oder weggerissen, geht das Moos möglicherweise verloren. Im LfULG hofft man, mit der Broschüre, die entstanden ist, Behörden und Planungsbüros ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, um den Artenschutz bei Umweltplanungen besser zu berücksichtigen. Das sei bisher zu wenig geschehen.

Die Broschüre "Moose - Bestandssituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen" hat das Landesamt ins Netz gestellt. www.freiepresse.de/Moose