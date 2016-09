In Zwickau bleiben am meisten SchÃ¼ler sitzen - Dresden Streber-Stadt?

In Zwickau bleiben am meisten Schüler sitzen - Dresden Streber-Stadt?

erschienen am 15.09.2016



Dresden. Im Schuljahr 2014/15 sind im sächsischen Vergleich die meisten Schüler in Zwickau sitzengeblieben. 2,1 Prozent der Schüler drehten einer Studie des Verbraucherportals billiger.de zufolge eine Ehrenrunde. Damit liegt Zwickau im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld.

Leipzig folgt Zwickau in der Statistik mit zwei Prozent Sitzenbleibern. Dresden ist demnach eine Streber-Stadt. Mit 1,4 Prozent gehört sie zu den Städten, in denen am wenigsten Schüler eine Klasse wiederholen. Zu den Ursachen für die Unterschiede gab es keine Angaben. Alle drei sächsischen Städte liegen bei der in der Studie erfassten Armutsquote im Mittelfeld. Die Studie im Auftrag des Verbraucherportals billiger.de hat die Anzahl der Sitzenbleiben in den 122 größten deutschen Städten im Schuljahr 2014/15 untersucht.

Die meisten Sitzenbleiber gibt es der Studie zufolge in bayrischen Städten, Spitzenreiter unter ihnen ist Coburg (3,8 Prozent). Die Stadt hat der Statistik zufolge einen geringen Armutsanteil, während in Berlin, einer der Armuts-Hochburgen Deutschlands, mit am wenigsten Schüler sitzen geblieben sind (1,3 Prozent). Ein Schuljahr zu wiederholen, kostet laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge 34.000 Euro im Jahr. (dpa/sn)