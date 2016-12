"In die Parolen von Pegida kann kein Christ einstimmen"

Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers über das Leben in der Minderheit, Kirchenkritiker und Steuern

erschienen am 06.12.2016



Dresden. Am 27. August trat Heinrich Timmerevers sein Amt als Bischof von Dresden-Meißen an. Mit dem 64-Jährigen sprachen Michael Kunze und Tino Moritz.

Freie Presse: Sie sind inzwischen mehr als 100 Tage im neuen Amt. Wie erleben Sie das Christsein in der Minderheit, in der Diaspora?

Heinrich Timmerevers: Die katholische Kirche ist mit vier Prozent der Bevölkerung eine kleine Kirche. Aber eine starke. Ich sehe eine große Entschiedenheit, eine Stärke im Glauben, großen Zusammenhalt. Die Leute sind gerne Christen und katholisch. Sie haben den Willen, ihr Lebensumfeld auch zu gestalten - das spüre ich nicht nur in der Flüchtlingshilfe.

Pegida gibt vor, das christliche Abendland vor Islamisierung schützen zu wollen. Menschen, die keine Christen sind, unterstützen die Bewegung. Warum erreicht die Kirche sie nicht?

Das christliche Abendland erschöpft sich nicht im Singen von Weihnachtsliedern. Da werden viele Demonstranten schon an der zweiten Strophe scheitern. Es geht darum, wie wir mit der Würde eines jeden Menschen umgehen. Dazu gehört gerade jetzt Solidarität mit denen, die vor unserer Tür stehen. Im christlichen Abendland säe ich nicht Hass und fördere Spaltung, sondern versuche zusammenzuhalten. In die Parolen von Pegida kann kein Christ einstimmen. Natürlich brauchen die Verlierer in unserer Gesellschaft eine Stimme. Die Schwachen müssen eine Chance bekommen. Hasstiraden loslassen und jemanden aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Religion auszugrenzen, das ist mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar.

Vermissen Sie im Umgang mit Pegida bei Politikern Haltung?

Politik orientiert sich an Werten, die den Menschen und der Gesellschaft dienlich sind. Manchmal muss man da praktische Lösungen suchen. Da braucht es auch Kompromisse. Das ist keine leichte Kunst. Ich habe hohen Respekt vor den Politikern, wohl wissend, dass sie auch nicht immer die ideale Lösung finden. Die Bundeskanzlerin hat in der Flüchtlingsfrage kompromisslos ihre Position vertreten. Ich finde das beeindruckend, wie sie entgegen aller Widerstände auch in den eigenen Reihen Kurs hält.

Wie kommt die Kritik an der Institution Kirche von links und rechts bei Ihnen an?

Ich nehme keine massive Kirchenfeindlichkeit wahr. Wie es bei AfD, Pegida oder der Linkspartei ist, muss ich mir noch genauer anschauen. Was ich spüre, ist ein sehr aufmerksames Miteinanderumgehen. Viele stellen Fragen an die Kirche, weil man vielleicht manches nicht versteht. Außerdem sind wir auch nicht die Gemeinschaft der Makellosen. Wo gibt es die?

Die Linken kritisieren eine "überbordende staatliche Kirchenfinanzierung", Pegida-Anhänger führen das Engagement für Flüchtlinge auf wirtschaftliche Interessen der Wohlfahrtsverbände zurück. Kannten Sie diese Kritik aus dem Westen?

Auch im Westen ist der Rechtfertigungsdruck groß, aber der Ton ist hier schon schärfer. Unser Bistum bekommt in diesem Jahr vom Freistaat Sachsen beispielsweise Staatsleistungen in Höhe von rund 493.000 Euro. Dem steht unser Engagement für Schulen, Kitas, karitative Einrichtungen entgegen, das auch von Nichtchristen stark nachgefragt wird. Es gibt außerdem ein Missverständnis darüber, was Kirchensteuer heißt, wer sie zahlt. Kirchensteuer zahlen nur Christen.

Halten Sie die Kirchensteuer für zeitgemäß?

Ich sehe keine bessere Alternative. Und ich bezweifle, dass das italienische Modell, bei dem zwar alle Bürger eine "Sozialsteuer" zahlen, sich aber dafür aussuchen können, welcher Institution ihre Beiträge zugute kommen sollen, bei uns umsetzbar wäre.

Die katholische Kirche redet in Deutschland nicht gern über Mission. Wäre nicht gerade der weitgehend konfessionslose Osten reif für eine Offensive, um mehr Menschen für sich zu begeistern?

Wir können eher sagen, wie Mission heute nicht geht. Würden Sie jemandem trauen, der ungefragt an Ihre Haustür kommt, und sie für eine Idee oder für eine Gemeinschaft gewinnen will? Wir müssen die Freiheit jedes Menschen und seines Lebensentwurfes akzeptieren. Der Glaube braucht die Offenheit und die Herzen der Menschen, sonst kann er nicht zum Tragen kommen. Ich ermutige die Christen, sie mögen so ihren Glauben leben, dass sie gefragt werden: Warum lebst du so? Dann kann man reden.

Ihr Vorgänger Heiner Koch wechselte schon nach kurzer Amtszeit nach Berlin. Wie lange werden Sie in Sachsen bleiben?

Ich will hier in den Ruhestand gehen. Kirche lebt auch von Kontinuität.