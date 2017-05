In jeder dritten Grundschule gibt es künftig kostenlos Obst

Sachsen beteiligt sich erstmals an dem Programm für Obst und Gemüse. Doch bislang wird der Fördertopf nicht ausgeschöpft. Elternvertreter wundern sich.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 21.05.2017



Dresden. Jahrelang hatte es Sachsens Landesregierung abgelehnt, sich an dem EU-Schulobstprogramm zu beteiligen. Doch das ist nun Geschichte. Mit Beginn des neuen Schuljahres im August können auch hier Kinder an Grund- und Förderschulen frisches Obst und Gemüse kostenlos ins Klassenzimmer geliefert bekommen. Zumindest an einigen Häusern. Denn bislang haben sich nur 299 Schulen dafür beworben - rund ein Drittel der 984 Einrichtungen im Freistaat.

Im Landeselternrat wundert man sich über die vergleichsweise schwache Beteiligung. "Bei so einer Gelegenheit sollten die Schulen zugreifen. Es ist für die Kinder förderlich, und die Kosten werden ja von EU und Land getragen", sagt Landeselternratsvorsitzender Michael Becker. Man stelle immer wieder fest, dass sich Schulen damit schwer tun. Die Argumente, die die Elternvertreter dabei zu hören bekommen: Es sei für die Schulen mit zu viel Verwaltungsarbeit verbunden, zudem sei der Aufwand, die Belieferung zu organisieren, zu hoch. "So manche Schule stellt das als große Hürde dar. Aus unserer Sicht ist das aber nicht nachvollziehbar", so Becker. Erfahrungen, die Schulen in anderen Bundesländern in den letzten Jahren gemacht haben, bestätigen das. Beim Landeselternrat erarbeitet man daher gerade einen Leitfaden, in dem aufgezeigt werden soll, wie sich das praktisch organisieren lässt. Für Becker gilt schließlich das Motto: "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."

Die Schulen müssen sich selbst um die Bestellung kümmern. Dabei dürfen sie aus einer Liste mit speziell dafür zugelassenen Lieferanten wählen. In Sachsen sind das derzeit 26 überwiegend regionale Anbieter. Die Abrechnung ist Sache der Firmen. Zweimal pro Schulwoche sind pro Kind jeweils 100 Gramm Obst oder Gemüse vorgesehen. Nicht gerade viel: Ein kleiner Apfel bringt es auf etwa 100 bis 125 Gramm. Um viel oder wenig gehe es hier aber auch nicht, erklärt Karin Bernhardt, Pressesprecherin des für Umsetzung des EU-Schulprogramms zuständigen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). "Die kostenlose Portion soll ja nicht das vom Elternhaus mitgegebene Obst und Gemüse in den Brotdosen der Kinder ersetzen", fügt sie hinzu.

Für das Obst erhält Sachsen im Schuljahr 2017/18 von der EU 1,36 Millionen Euro. Das Land finanziert lediglich die Umsatzsteuer. Das gilt auch für die Schulmilch, für die die EU 665.000 bereitstellt.

Bislang gibt es zwei EU-Programme - eines für Schulobst und eines für Schulmilch. Während Sachsens Regierung das Obst in der Vergangenheit unter Verweis auf zu hohe bürokratische Hürden bei zu niedriger Förderquote abgelehnt hatte, wird das Schulmilchprogramm seit 1993 angeboten. Nun hat Brüssel beide Teile zum EU-Schulprogramm zusammengelegt, die Mittel aufgestockt und die Länder von der Verpflichtung zur Kofinanzierung befreit - ein Viertel der Kosten müssen die Regionen bislang selbst tragen.

Noch können sich weitere Schulen im Freistaat für die Teilnahme am Schulobst-Programm bewerben, heißt es beim LfULG. Bis Anfang August sei das theoretisch möglich - sofern die zur Verfügung stehende Summe nicht schon eher ausgeschöpft ist. So, wie das bei der Milch passiert ist. Bereits Mitte April war das Budget dafür verteilt - zwei Wochen nach dem Bewerbungsstart. Im Gegensatz zum Schulobst- steht das Milch-Programm nicht nur Grund- und Förderschulen, sondern auch Krippen und Kitas offen. An 262 Einrichtungen bekommen die Kinder kostenlos künftig zweimal pro Woche jeweils eine Portion Milch oder Joghurt. Fast 700 Einrichtungen, die sich ebenfalls beworben hatten, gehen nun leer aus.

Dabei hatten sich in der Zeit noch nicht einmal alle Häuser beworben, die am noch laufenden Milch-Programm teilnehmen. Das sind sachsenweit 1522. Vor allem Kitas (936) nutzen das Angebot. Allerdings: Bisher müssen die Eltern die Milch mitfinanzieren, EU und Land zahlen nur einen Zuschuss. Der Fördersatz liegt bei 18,5 Cent je Kilogramm, das sind bei einer 0,25-Liter-Packung Milch also 4,6 Cent. Da nun alles finanziert wird, langt das Geld nur noch für einen Teil der Häuser.

Würden sich alle Schulen um das Schulobst bewerben, würde aber auch hier das Geld nicht reichen, heißt es beim LfULG. Für Elternvertreter Becker ist klar: Das Land sollte weitere Mittel zur Verfügung stellen. "Wenn sich das erst mal eingespielt hat, wird es hier genauso Engpässe geben wie bei der Milch." Ähnlich sieht das Petra Zais, Landtagsabgeordnete der Grünen. "Es ist den Ländern freigestellt, mehr zu machen. Sachsen sollte das tun." Zugleich fordert sie das Land auf, die Umsetzung des Programms wissenschaftlich zu begleiten, so wie es in Nordrhein-Westfalen geschehen ist. "Das wäre der richtige Weg."