Informationen zu GerichtsbÃ¼chern im Internet

Informationen zu Gerichtsbüchern im Internet

erschienen am 20.09.2016



Dresden (dpa) - Per Mausklick kann in rund 26 000 Gerichtsbüchern aus der Zeit von 1359 bis 1914 recherchiert werden. Die Website «Sächsische Gerichtsbücher» enthält mehr als 218 000 Einträge zu rund 4700 Orten und 1350 Gerichtsstellen in Sachsen, aber auch Städten und Gemeinden, die inzwischen zu Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie Polen oder Tschechien gehören, wie das Sächsische Staatsarchiv am Dienstag in Dresden mitteilte. Neben den 22 900 Bänden in dessen Bestand konnten im Zuge eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts dafür auch Bestände in neun Stadtarchiven erschlossen werden.

Gerichtsbücher zählen zu den am häufigsten genutzten Quellen. Sie spiegelten Grundstückskäufe, Testamente, Vormundschaften, aber auch den Alltag im städtischen und ländlichen Raum seit dem ausgehenden Mittelalter wider. Für viele Gemeinden setzt die Überlieferung erst mit den Gerichtsbüchern ein, betonte die Behörde. Sie seien daher für die historische, Heimat- oder Familienforschung unverzichtbar.