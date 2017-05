Informationsfreiheit der Justiz erneut vor Gericht

erschienen am 16.05.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die Informationsfreiheit der Justiz in Sachsen beschäftigt heute das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen. Es geht um die Klage eines verurteilten Ex-Managers der Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL). Das OVG verhandelt in einem Berufungsverfahren, ob der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft im Herbst 2015 Auskunft über den Haftantritt des Mannes geben durfte.

Der frühere KWL-Geschäftsführer wird vom ehemaligen Landesdatenschutzbeauftragten Thomas Giesen vertreten. Aus dessen Sicht hatte die Öffentlichkeit kein Recht zu erfahren, ob und wann die Freiheitsstrafe angetreten wird. Der einstige KWL-Manager war Ende 2013 wegen Bestechlichkeit und Untreue zu sieben Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, Anfang 2016 aber vorzeitig entlassen worden.

Er hatte hinter dem Rücken der KWL-Aufsichtsgremien windige Finanzwetten abgeschlossen, die allesamt platzten. Die Großbank UBS fordert von der Stadt Leipzig deswegen rund 300 Millionen Euro, der Prozess darum wird in London geführt.

Die Dresdner Verwaltungsrichter hatten die Klage des Ex-Managers abgewiesen und festgestellt, dass bei Erteilung behördlicher Auskünfte an die Medien Datenschutzgesetze keine Anwendung finden und keine schutzwürdigen privaten Interessen verletzt wurden.